Москва выделила гранты на проведение научных исследований

Российский научный фонд станет обладателем гранта Москвы, который будет направлен на поддержку фундаментальных и поисковых исследований. Соответствующее постановление было подписано мэром Сергеем Собяниным, о чем сообщается на портале mos.ru.

Фонд занимается финансированием научных и научно-технических программ, а также проектов в области фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества и окружающей среды. Он был создан по инициативе президента России в конце 2013 года, и за десять лет своей деятельности профинансировал проекты на общую сумму 220 миллиардов рублей.

Выделенные Москвой средства будут использованы для поддержки проектов столичных исследователей, которые стали победителями конкурсов Российского научного фонда в прошлом и текущем годах.

Среди победителей 2024 года — проект «Изучение особенностей репарации разрывов ДНК при транслокациях, ассоциированных с острым лейкозом», который реализуется Николаем Ломовым из МГУ имени М. В. Ломоносова. Также будут поддержаны проекты Татьяны Богуш из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина («Молекулярная диагностика метастатической активности и агрессивности немелкоклеточного рака легкого на основании количественной оценки в опухоли белка TUBB3») и Игоря Агапова из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова («Исследование особенностей трехмерной наноструктуры миоцитов и кардиомиоцитов»).

Победителей конкурса 2025 года определят в марте.