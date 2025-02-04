Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой

Глава управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Карелии Артур Пряхин покончил с собой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что тело чиновника нашли у здания ведомства на набережной Варкауса в Петрозаводске. В предсмертной записке Пряхин просил никого не винить и извинился перед супругой.

В пресс-службе УФАС Карелии выразили соболезнования родственникам и сообщили, что выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Артур Пряхин руководил УФАС по Карелии с февраля 2014 года.

Ранее в январе психолог и эксперт по быстрому снятию стресса покончила с собой в Москве. По информации 5-tv.ru, тело 52-летней женщины обнаружили в квартире на 3-й Рыбинской улице.

В соцсетях покойная позиционировала себя в качестве специалиста по повышению психологической устойчивости и проводила соответствующие тренинги. При этом она сама состояла на учете у психиатра.

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