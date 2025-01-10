В Красноуральске мать пыталась зарезать малолетних детей и покончила с собой

В Красноуральске мать порезала своих детей, после чего совершила самоубийство. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ЧП случилось в ночь на 10 января в одной из квартир пятиэтажного дома. От ножевых ранений пострадали девятилетняя дочь и семилетний сын.

«Пострадавшие дети были доставлены в больницу, где в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Полицию вызвал прохожий, который увидел раненого мальчика — тот добирался до подъезда соседнего дома в поисках помощи. В тот момент его сестра тоже выбралась из злополучной квартиры, но находилась без сознания в своем подъезде. Прибывшие на место ЧП правоохранительные органы обнаружили под окнами их 40-летнюю мать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух малолетних». На место происшествия прибыли сотрудники отдела криминалистики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Тверью в частном доме нашли тела четырех детей. По предварительной версии, детей убил их собственный отец.