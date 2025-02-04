Нефть не спеша дешевеет, газ дорожает: ситуация на энергорынке за неделю

Похолодание в начале февраля не позволяет европейцам рассчитывать на смягчение высоких цен на «голубое топливо».

Нефть на мировом рынке медленно дешевеет из-за вялого спроса, а газ в Европе продолжает дорожать после прекращения транзита российского топлива через Украину. Об этом пишет EADaily.

Так, отмечается, что снижение цен на нефть не спеша происходит после прихода Дональда Трампа в Белый дом. Эталонная североморская Brent за неделю снизилась более чем на два доллара — с 78,2 до 75,7 за баррель.

Аналитики ожидают дальнейшего избытка нефти на рынке из-за роста добычи ОПЕК+ и США, что будет оказывать давление на цены. Кроме того, Трамп повторил свой призыв к ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы нанести удар по финансам России для ускорения сделки по Украине.

При этом эксперты уверены, что влияние санкций США на российскую нефть будет заметным, но не подавляющим.

Также, по мнению аналитиков, Трамп может ужесточить санкции в отношении иранской и венесуэльской нефти, однако это даст ОПЕК+ повод увеличить добычу, что потенциально нарастит общие поставки нефти.

Тем временем цены на газ в Европе продолжают рост. За неделю поставки голубого топлива с нидерландского хаба TTF подорожали с 549 до 580 долларов за тысячу кубометров.

Похолодание в начале февраля не позволяет рассчитывать на смягчение текущих высоких цен, поэтому рынок, скорее всего, останется на высоком уровне большую часть весны и лета.

Ситуацию могло бы исправить возвращение транзита российского газа через Украину. В Еврокомиссии обещали премьер-министру Венгрии Орбану решить этот вопрос, иначе тот грозит блокировать очередные санкции против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новом, 16-м пакете санкций Евросоюз не будет полностью отказываться от сжиженного природного газа из России.