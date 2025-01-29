Европа не собирается отказываться от сжиженного природного газа из РФ

В ЕС раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций.

В новом пакете санкций Европейский Союз (ЕС) не будет полностью отказываться от сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Это будет уже 16-й пакет санкций против нашей страны. Согласно данным источника издания, новые запреты коснутся терминалов по приему СПГ, не подключенных к общей газораспределительной сети ЕС. Другими словами, большая часть газа из России не попадет под ограничения.

Возможно, санкции будут введены против танкеров, экспортирующих нефть. Помимо этого, ограничения коснутся экспорта алюминия и игрового оборудования Xbox.

До этого 16 декабря ЕС ввел 15-й пакет ограничений. Уже в 2025 году США ввели санкции против российских энергетических компаний в и их руководства. Кроме того, под ограничения попали и официальные лица Министерства энергетики РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России смогут добиться снижения цен на автомобили. К тому же, существенно повысится качество деталей.