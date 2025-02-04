В столице модернизируют более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

При проведении работ специалисты используют оборудование российских производителей.

В столице модернизируют более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов

Фото: mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым домикам пришли модернизированные решетки», — пояснил Петр Бирюков.

Вентиляционные шахты представляют собой наземные части коммуникационных коллекторов, через которые поступает воздух. Они необходимы для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.

Модернизация вентиляционных шахт проводится в столице с 2011 года, когда началась реализация масштабных программ благоустройства улиц и общественных пространств. Специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках шахт, тщательно очищают поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию. При необходимости они меняют вентиляторы. На заключительном этапе сооружения облицовывают гранитом. При проведении работ мастера используют материалы и оборудование российских производителей.

Коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет более 815 километров, а число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выявление рака на ранних стадиях в Москве увеличилось до 67,7%. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
99.94
2.13 102.49
0.36
Месяц быстрого обогащения: финансовый гороскоп на февраль 2025

Последние новости

19:10
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
18:53
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL
18:40
Без наказания не останутся: военный суд вынес приговор двум боевикам ВСУ
18:22
Любовь или шоу? Профайлер разобрал поцелуй SHAMAN и Мизулиной
18:13
В столице модернизируют более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов
17:59
Нефть не спеша дешевеет, газ дорожает: ситуация на энергорынке за неделю

Сейчас читают

Бывший канцлер Германии Шредер госпитализирован
Житель Балашихи выкинул собаку с 14-го этажа из-за ссоры с девушкой
Имеют право: шесть причин для законного отказа в бесплатной медицинской помощи
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год