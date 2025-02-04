В столице модернизируют более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов

Специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым домикам пришли модернизированные решетки», — пояснил Петр Бирюков.

Вентиляционные шахты представляют собой наземные части коммуникационных коллекторов, через которые поступает воздух. Они необходимы для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.

Модернизация вентиляционных шахт проводится в столице с 2011 года, когда началась реализация масштабных программ благоустройства улиц и общественных пространств. Специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках шахт, тщательно очищают поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию. При необходимости они меняют вентиляторы. На заключительном этапе сооружения облицовывают гранитом. При проведении работ мастера используют материалы и оборудование российских производителей.

Коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет более 815 километров, а число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выявление рака на ранних стадиях в Москве увеличилось до 67,7%. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.