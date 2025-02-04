Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО до 2 мая

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 14 0

Сторона защиты «королевы марафонов» назвала такое решение необоснованным.

Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Елену Блиновскую до 2 мая. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Такое решение принял Савеловский суд Москвы 16 января. «Королева марафонов» обжаловала арест.

Ее адвокаты Наталия Сальникова и Булат Солтаханов завили, что продление срока необоснованно. По их словам, Блиновская находится под стражей более года, а судебное следствие уже завершено.

Уголовное дело против Блиновской

В апреле 2023 года вся страна узнала о деле «королевы марафонов» Елены Блиновской. Блогер попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться, но ее задержали. При ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновской предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и с 2019 по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.

Суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 мая 2025 года. Адвокаты давно планировали продать часть недвижимости и другого имущества блогера, чтобы погасить ее долги перед государством. Часть суммы уже удалось выплатить. Например, в начале октября 2024 года стало известно о продаже квартиры Блиновской в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, долгов у Елены оказалось больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом блогера Елены Блиновской.

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