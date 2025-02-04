Суд признал законным решение о банкротстве Елены Блиновской

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 28 0

Под стражей «королева марафонов» находится уже больше года.

Суд признал законным решение о банкротстве Елены Блиновской

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Оставить решение первой инстанции о признании Блиновской несостоятельной (банкротом) без изменения», — огласили решение в суде.

Представляющий блогера в суде юрист Иван Морозов настаивал, что имущества Блиновской хватит, чтобы погасить все претензии кредиторов, но суд этого не учел и принял решение о банкротстве.

Уголовное дело против Блиновской

В апреле 2023 года вся страна узнала о деле «королевы марафонов» Елены Блиновской. Блогер попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться, но ее задержали. При ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновской предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и с 2019 по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.

Суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 мая 2025 года. Адвокаты давно планировали продать часть недвижимости и другого имущества блогера, чтобы погасить ее долги перед государством. Часть суммы уже удалось выплатить. Например, в начале октября 2024 года стало известно о продаже квартиры Блиновской в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, долгов у Елены оказалось больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд отказал Блиновской в снижении задолженности в 1,2 миллиарда рублей.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
99.94
2.13 102.49
0.36
Месяц быстрого обогащения: финансовый гороскоп на февраль 2025

Последние новости

14:45
Снежный плен: Сахалин попал в эпицентр шторма
14:43
Лавров: Запад пытается отстранить РФ, Китай и Иран от сирийского урегулирования
14:32
Губительная привычка: почему опасно есть сосиски каждый день
14:15
Скупой платит дважды: в Петербурге театралы стали жертвами мошенников
14:01
Более 140 компаний объединит выставка гражданской авиации НАИС в Москве
14:00
Для здорового будущего: в России создан научно-технологический центр мРНК

Сейчас читают

Бывший канцлер Германии Шредер госпитализирован
Житель Балашихи выкинул собаку с 14-го этажа из-за ссоры с девушкой
«Слезы катятся от радости»: Мари Краймбрери ждет ребенка от экс-жениха Бузовой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год