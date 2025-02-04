КГБ Белоруссии включил комика Комиссаренко в список причастных к терроризму лиц

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 37 0

До этого юмориста внесли в обновленный перечень экстремистов.

КГБ Белоруссии включил комика Комиссаренко в список причастных к терроризму лиц

Фото: Instagram*/slavakomissarenko

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Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в список лиц, причастных к террористической деятельности. Это следует из Тelegram-канала ведомства.

Юморист включен в данный список по причине вступления в силу обвинительного приговора суда по уголовной статье о возбуждении социальной вражды. До этого знаменитость внесли в обновленный перечень экстремистов.

В декабре прошлого года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к лишению свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима за оскорбление и клевету в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Уголовное дело против комика рассматривалось в суде в порядке специального производства. Комика признали виновным по статьям «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «Клевета в отношении президента Белоруссии» и «Оскорбление президента Белоруссии».

Следственный комитет Республики еще 15 августа начал заочное производство уголовного дела против юмориста. При этом сам Комиссаренко давно переехал в Москву, получил российское гражданство, а с начала проведения специальной военной операции на Украине путешествует по миру, избегая постсоветских стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера Влади* из группы «Каста» включили в реестр иноагентов.

* — признан иноагентом в РФ

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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КГБ Белоруссии включил комика Комиссаренко в список причастных к терроризму лиц

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