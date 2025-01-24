Рэпера Влади* из группы «Каста» включили в реестр иноагентов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Владислав Лешкевич* обнародовал фейки о политике государственных органов и выступал против спецоперации.

Рэпера Влади* из группы «Каста» включили в реестр иноагентов

Фото: Анна Мейер/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Минюст России внес в список иностранных агентов рэпера Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич*). Это следует из опубликованного на сайте ведомства релиза.

«24 января 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> В. В. Лешкевич <…>», — указано в публикации.

В сообщении указано, что исполнитель публиковал материалы, которые связаны с другими иноагентами. Кроме того, он транслировал фейковые сведения о политике госорганов и выступал против проведения спецоперации России на Украине.

Известно, что музыкант сейчас находится за переделами РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что стендап-комика Славу Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии. В декабре юмориста приговорили к лишению свободы за оскорбление и клевету в адрес президента Республики Александра Лукашенко.

* — признан иноагентом в РФ

Тема:
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