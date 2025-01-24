Рэпера Влади* из группы «Каста» включили в реестр иноагентов

Владислав Лешкевич* обнародовал фейки о политике государственных органов и выступал против спецоперации.
Фото: Анна Мейер/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минюст России внес в список иностранных агентов рэпера Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич*). Это следует из опубликованного на сайте ведомства релиза.
«24 января 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> В. В. Лешкевич <…>», — указано в публикации.
В сообщении указано, что исполнитель публиковал материалы, которые связаны с другими иноагентами. Кроме того, он транслировал фейковые сведения о политике госорганов и выступал против проведения спецоперации России на Украине.
Известно, что музыкант сейчас находится за переделами РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что стендап-комика Славу Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии. В декабре юмориста приговорили к лишению свободы за оскорбление и клевету в адрес президента Республики Александра Лукашенко.
* — признан иноагентом в РФ
- 24 янв
- За сутки ВСУ потеряли более 190 боевиков в Курской области
- 24 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
- 24 янв
- Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 янв
- Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 янв
- Такая помощь не нужна: Зеленский потребовал послать западные войска на передовую
- 23 янв
- «Напряженная и сложная»: в офисе Зеленского оценили обстановку в зоне СВО для ВСУ
- 23 янв
- Правительство РФ выделит более 11 млрд рублей на выплаты участникам спецоперации
- 23 янв
- Боевики в панике: ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье
- 23 янв
- Российские ПТУРы и БПЛА не оставляют шансов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 янв
- Громят противника: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на территории ЛНР
86%
0.82 103.66
0.42
Нашли ошибку?