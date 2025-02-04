Две жительницы села в Брянской области пострадали после атаки беспилотника ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Женщины госпитализированы с осколочными ранениями.

Две жительницы села в Брянской области пострадали после атаки беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Две жительницы села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что женщины получили легкие осколочные ранения и были госпитализированы.

Позднее Богомаз сообщил, что в селе Новый Ропск одна женщина также пострадала из-за атаки украинских боевиков и была доставлена в больницу.

В этот же день украинская армия атаковала шесть населенных пунктов в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под ударом дважды оказался поселок Уразово Валуйского округа. В результате нападения дронов были повреждены социальный и торговый объект, а также два автомобиля.

Село Графовка Краснояружского района из-за атаки осталось без света. Такая же ситуация частично произошла в Репяховке. В селе Муром FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию, повредив кровлю, остекление и одну из стен.

Из-за FPV-дрона пострадали также постройки в Новой Таволжанке. В хуторе Балки временно отсутствует электроснабжение. Еще два беспилотника ударили по селу Рождественка Грайворонского округа.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Смоленская, Тверская и Брянская области подверглись массированной атаке БПЛА.

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