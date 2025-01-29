Смоленская, Тверская и Брянская области подверглись массированной атаке БПЛА

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Главы Смоленской, Тверской и Брянской областей сообщили о массированной атаке

атаки бпла в тверской и смоленской областях

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы ПВО и РЭБ успешно ликвидируют вражеские дроны.

Смоленская, Тверская и Брянская области подверглись массированной атаке БПЛА. Об этом сообщили губернаторы Василий Анохин, Александр Богомаз и Игорь Руденя в своих Telegram-каналах.

В различных районах Смоленской области силами ПВО и РЭБ ликвидировано несколько украинских дронов. Исходя из предварительной информации, один из БПЛА был уничтожен в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики.

«Сохраняйте спокойствие и избегайте открытых пространств. Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны», — призвал Анохин.

Над Торопецким округом Тверской области сбито около 20 беспилотников. Атаки зафиксированы также над Андреаполем.

«29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя Тверской области сбито несколько беспилотных летательных аппаратов», — сообщила пресс-служба властей региона со ссылкой на губернатора.

В Брянской области силами ПВО было перехвачено 26 БПЛА, в том числе три реактивных. Экстренные службы обследует территории, подвергшиеся атаке.

«Враг предпринял очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных», — сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Купол Донбасса» перехватил 165 украинских дронов над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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