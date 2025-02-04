«Сильнее психолога»: Ивлеева рассказала, что ее спасло после «голой» вечеринки

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 55 0

Книга «Граф Монте-Кристо» в прошлом году помогла Насте Ивлеевой найти опору в себе

Настя Ивлеева раскрыла, что стало ее опорой после «голой» вечеринки

Фото: Instagram*/_agentgirl_

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Блогер не скрывает, что в ее жизни начался совершенно новый этап.

Книга «Граф Монте-Кристо» помогла блогеру Анастасии Ивлеевой пройти через все испытания, которые выпали на ее долю в 2024 году. Прийти в себя после «голой» вечеринки ее заставили последние слова произведения, которые стали личным девизом знамнитости, — «ждать и надеяться». Об этом Ивлеева призналась в личном блоге в соцсетях.

«Хорошая книга может стать лучшим другом и поддержкой в трудные моменты, даже сильнее психолога. Фраза «ждать и надеяться» звучит просто, но в контексте романа она обретает особую силу. Прочитав тысячу страниц борьбы, страстей и драм, эти два слова становятся настоящей опорой, которая согревает сердце. Они были моим девизом в прошлом году. А теперь я говорю себе: «Дерзай!» — пишет Настя.

Она утверждает, что опыт с «голой» вечеринкой закалил ее и дал силы двигаться дальше. Новый настрой уже успел ярко проявиться в последних поступках Ивлеевой. Вскоре после того, как Настя рассказала о новом жизненном этапе, стало известно, что она снова вышла замуж. Событие стало настоящим шоком для многих, ведь блогер сумела держать его в тайне долгое время. Известно, что в планах на 2025 год у Ивлеевой— новые проекты, открытия и решения.

Ранее 5-tv.ru писал о высказывании Ивлеевой насчет слухов про фиктивный брак.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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