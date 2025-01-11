«Счастья простить не могут»: Ивлеева отреагировала на слухи о фиктивном браке

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Ивлеева высмеяла слухи о том, что у нее фиктивный брак с Бегаком

Настя Ивлеева отреагировала на заявление в том, что вышла замуж по контракту

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Многим поклонникам сложно поверить в искренность чувств блогера и ее нового мужа. Уж слишком неожиданно заключился этот союз.

Блогер Анастасия Ивлеева высмеяла слухи о том, что у нее фиктивный брак с бизнесменом Филиппом Бегаком.

Ранее один из Telegram-каналов о звездах сообщил, что брак Ивлеевой «контрактный и чистая фикция», ссылаясь на анонимные источники. Однако блогер быстро опровергла эту информацию.

«А у нас все бабам счастья простить не могут!» — написала она в Telegram-канале.

Анастасия Ивлеева 10 декабря сообщила поклонникам о том, что вышла замуж. Избранником знаменитости стал 32-летний Филипп Бегак, ведущий канала «Культура» и владелец фермерского хозяйства. Такие мужчины ранее явно были не во вкусе блогера, поэтому общественность удивилась их союзу и заподозрила, что этот брак фиктивный.

Вскоре Анастасия опубликовала кадры, на которых позирует с супругом. Комментаторы отметили, что грудь Насти стала заметно больше, и связали это со скорым пополнением в семье звезды. Ивлеева еще больше подогрела слухи о беременности, заявив, что в 2025 году планирует «сфокусироваться на детях».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Ивлеева оконфузилась в Рождество.

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