Жестокое обращение: жителей Новокузнецка возмутило отношение к медведю в цирке

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Жестокое обращение с медведем в цирке возмутило жителей Новокузнецка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Зрители считают, что животное мучают, однако в цирке не видят в поведении своих сотрудников ничего особенного.

Зрители передвижного цирка в Новокузнецке обвинили дрессировщиков в издевательствах над дикими животными. На глазах нескольких сотен человек, артисты, якобы терзали медведя, который в этот вечер упрямился и не хотел выступать. В итоге его таскали по манежу трое человек, пока из зала их не начали просить отпустить несчастное животное.

Нам удалось связаться с представителями цирка, которые сообщили, что не видят в поведении своих сотрудников ничего особенного, и тем более не было никакого жестокого обращения с животными — а зрителям просто показалось.

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Жестокое обращение: жителей Новокузнецка возмутило отношение к медведю в цирке

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