Задержаны подозреваемые в стрельбе в Москве. Что с похищенным ими мужчиной?

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Подозреваемые в стрельбе и похищении человека задержаны в Подмосковье

Подозреваемые в стрельбе и похищении человека задержаны в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Накануне на Кастанаевской улице на западе столицы произошла потасовка.

Задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице на западе Москвы. Как сообщается в публикации пресс-службы столичного управления МВД, предполагаемые злоумышленники были настигнуты правоохранителями в Подмосковье.

Как стало известно ранее, причиной конфликта стала поломка арендованного автомобиля — мужчина отказался оплачивать неисправное авто, и словесная потасовка переросла в перестрелку. Агрессоры достали травматическое оружие.

В Москве был введен план «Перехват» после инцидента. Сообщалось также, что дебоширы затолкали в машину мужчину и похитили. Он в результате инцидента не пострадал.

Задержанных двое, 1998 и 2001 года рождения, они вскоре будут доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Как выяснилось, подозреваемые силком усадили потерпевшего в машину и скрылись с места ЧП, но спустя некоторое время высадили его, а сами попытались избежать преследования и затаиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 13-летней девочке из Тюменской области, которую двое мужчин подкараулили после уроков и увезли в другой регион. Оказалось, незадолго до этого она жаловалась друзьям на преследователя, этот человек нашел школьницу в приложении для знакомств.

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