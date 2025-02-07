«Главный символ»: NILЕТТО хотел бы быть амбассадором спорта

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 30 0

Певец NILЕТТО хотел бы быть амбассадором спорта

Фото, видео: ЕМГ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость является обладателем идеальной спортивной фигуры.

Певец Данил Прытков, известный под псевдонимом NILETTO, был бы рад стать амбассадором спорта. Молодой артист атлетичного телосложения многих вдохновляет вести здоровый образ жизни и тренироваться, поэтому ему было бы приятно, если бы в музыкальной среде он ассоциировался со спортом. Об этом он рассказал 5-tv.ru в проекте «Акустика» на «Европе Плюс».

«Я много занимаюсь спортом. Если говорить про спортивные акции, много всего было. Неохота что-то озвучивать, попытки разные были: где-то подбодрить, где-то вдохновить людей на спорт. Постоянно чем-то таким занимались. В основном сейчас я занимаюсь сам», — рассказал певец.

В скором времени артист собирается продвигать спорт еще больше. Он отмечает, что физическими активностями нужно заниматься в удовольствие и лучше под наблюдением тренера.

«Я бы очень хотел быть именно в музыкальной сфере самым главным символом», — заметил певец, которого многие, итак, считают амбассадором спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэтесса Лариса Рубальская мечтает спеть дуэтом с NILETTO.

-5° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:30
«Хочешь плакать — плачь»: Бортич раскрыла, что может довести ее до слез
21:13
Ситуация сложная: главное из переговоров глав «Росатома» Лихачева и МАГАТЭ Гросси
20:55
«Глаз дергается»: Лера Кудрявцева прокомментировала слухи об избиении няни
20:39
«Превысило прогноз»: Мишустин доложил Путину о росте реальных доходов россиян на 8,4%
20:20
«Главный символ»: NILЕТТО хотел бы быть амбассадором спорта
20:02
Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявлено обвинение по делу об убийстве

Сейчас читают

Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с полицейской машиной в Москве
Природные рекорды: на ком в первую очередь скажется высокое атмосферное давление
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год