«Главный символ»: NILЕТТО хотел бы быть амбассадором спорта

Знаменитость является обладателем идеальной спортивной фигуры.

Певец Данил Прытков, известный под псевдонимом NILETTO, был бы рад стать амбассадором спорта. Молодой артист атлетичного телосложения многих вдохновляет вести здоровый образ жизни и тренироваться, поэтому ему было бы приятно, если бы в музыкальной среде он ассоциировался со спортом. Об этом он рассказал 5-tv.ru в проекте «Акустика» на «Европе Плюс».

«Я много занимаюсь спортом. Если говорить про спортивные акции, много всего было. Неохота что-то озвучивать, попытки разные были: где-то подбодрить, где-то вдохновить людей на спорт. Постоянно чем-то таким занимались. В основном сейчас я занимаюсь сам», — рассказал певец.

В скором времени артист собирается продвигать спорт еще больше. Он отмечает, что физическими активностями нужно заниматься в удовольствие и лучше под наблюдением тренера.

«Я бы очень хотел быть именно в музыкальной сфере самым главным символом», — заметил певец, которого многие, итак, считают амбассадором спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэтесса Лариса Рубальская мечтает спеть дуэтом с NILETTO.