Число погибших при стрельбе в шведском городе Эребру возросло до 11 человек

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 30 0

В их число входит и ликвидированный полицией стрелок.

Число погибших при стрельбе в шведском городе Эребру возросло до 11 человек

Фото: www.globallookpress.com/Kicki Nilsson

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число погибших во время стрельбы в школе в шведском городе Эребру возросло до 11 человек. Как сообщает местная полиция, цифры продолжают оставаться неточными и могут со временем увеличиться.

«На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших все еще неизвестно», — говорится в докладе.

Одним из погибших является сам стрелок. Им оказался мужчина 35 лет, который до этого не попадал в поле зрения полиции и не совершал правонарушений. Согласно предварительным данным, он действовал в одиночку. Стрелок был ликвидирован прибывшими на место преступления сотрудниками правоохранительных органов.

Произошедший во вторник 4 февраля расстрел школьников стал самым массовым за всю историю страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, похищенный на западе Москвы во время конфликта со стрельбой, найден.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:07
ФСБ накрыла террористическую ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму
19:50
Импортозамещение в авиации: какие новинки представили на выставке NAIS-2025
19:40
Число погибших при стрельбе в шведском городе Эребру возросло до 11 человек
19:26
Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей для жителей приграничья
19:20
ВС России уничтожили пять украинских дронов «Баба-яга» в ЛНР
19:06
Тревога не поможет: половина россиян не знают о бесплатной диагностике рака

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Этно-опера «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли готовится к премьере
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Умерла голодной смертью: несчастливый финал жизни звезды советских сказок Ольги Викландт

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год