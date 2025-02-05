Ксения-полузимница: традиции и верования в Аськин день

Существует целый ряд обязательных для соблюдения правил.

В четверг 6 февраля православные по всему миру будут отмечать Аськин день, или же день памяти святой Ксении Петербургской. Издание URA.RU рассказало, что, согласно традициям, можно и нельзя делать в этот церковный праздник.

Аськин день в народе известен также, как Ксения-полузимница. Причиной этому послужило то, что именно 6 февраля середина зимы добиралась до самых холодных северных регионов нашей необъятной страны. Для жителей далеких губерний это означало, что самое тяжелое время года уже позади, а значит пора возвращаться к работе и пополнению запасов.

Свое название он получил в честь блаженной Ксении Петербургской, которая жила в ХVII веке и, согласно поверьям, умела исцелять людей и предсказывать будущее.

В этот день было распространено гадание на хлебе — если оставленная на ночь буханка хлеба к утру начинала весить меньше, то значит и цены в наступающем году станут ниже. Если же хлеб потяжелеет, то и цены, соответственно взлетят вверх.

С ценами на хлеб, кстати, было связано еще одно поверье — если они все-таки снижаются, значит в этом году крестьян ждет хороший урожай.

Аськин день нельзя было встречать абы как — существовал целый ряд обязательных для соблюдения правил. Так, например, женщинам не разрешалось шить, прясть и вязать, а также стричь волосы и ногти, ставить брагу, завязывать узлы и даже перестилать постель. Ослушавшийся же наказа человек рисковал навлечь на себя судороги, неудачи или даже скорую смерть.

Таили в себе скрытый смысл и сны — если в Аськин день приснилось море — значит скоро появятся новые сплетни, если церковь — ждать смерти кого-то из близких, ребенок — к скорому родительству, а вот кошмары наоборот сулили спокойную жизнь.

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