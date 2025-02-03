Хранитель истории: как самовар стал символом русской культуры

Чай пришел на Русь несколько веков назад, покорив русских людей своим неповторимым вкусом и ароматом. Сначала его пили преимущественно дворяне и купцы, но вскоре этот напиток стал доступен каждому.

Чай быстро вписался в культурные традиции страны, став неотъемлемой частью русской жизни. А самовар, с которого начинается истинное чаепитие, являлся символом домашнего уюта и тепла. О том, как устроен самовар, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведущий методист музея «Садовое кольцо» Виктория Быховская.

Как самовар попал в Россию

Зачастую организация и проведение чайных церемоний среди разных сословий отличались. Однако их объединяло наличие неотъемлемых атрибутов для чаепития.

Главным из них стал самовар — металлический сосуд для кипячения воды и приготовления чая.

В период античности подобные приборы уже существовали. Назывались они аутепсами. С их помощью готовили горячительные напитки. Несмотря на простоту конструкции, устройства имели большое значение в социальном и культурном контексте. Напитки, приготовленные с их помощью, часто служили не только расслабляющим средством, но и символом гостеприимства, объединяя людей за общим столом и способствуя обмену новыми идеями и знаниями.

Известно, что первые нагревательные приборы значительно отличались от традиционных самоваров. Впервые такое устройство появилось в Древнем Китае. Оно выглядело как достаточно широкая чаша с поддоном. Их, как правило, делали из металла или фарфора.

Существует множество легенд о том, как это приспособление впервые попало в Россию. Согласно одному из преданий, Петр I привез самовар из Голландии. Но это мнение было опровергнуто, так как первые образцы подобных приборов возникли в стране уже после правления императора.

На самом деле первые самовары появились в 1730-40-е годы на Урале, где зародились важнейшие технологические принципы работы с медной посудой.

Как устроен русский самовар

В разных российских городах устройство для нагревания воды называли по-разному. Например, самовар, самогар и даже самокипец. Но принцип работы у него один: сам варит, горит и кипит.

Самовары делали разными по форме: прямоугольными, круглыми, яйцевидными, грушевидными. Но верхняя, средняя и нижняя части прибора были одинаковыми.

На Руси в самовары традиционно наливали воду, которую использовали для приготовления чая. Вода для самовара часто бралась из колодцев или речек и считалась вкуснее в зависимости от места добычи. Чистота и свежесть воды играли ключевую роль в получении качественного напитка. Самовар кипятил воду за счет создаваемого жара, который возникал при сгорании топлива (дров, углей, шишек).

Конструкция самовара и его основные элементы

Верхняя часть:

На самом верхнем участке самовара находится углубление для установки заварника. Чай в нем не кипятится, но настаивается в тепле. Иногда вместо чайника конфорку прикрывали тушилкой с отверстиями по краям. Это улучшало циркуляцию воздуха, позволяя конструкции быстрее нагреваться.

Крышка (также известная как круг или кольцо). Это элемент, который закрывает водяной резервуар, находящийся сверху чаши. В центре крышки имеется круговой вырез, соответствующий диаметру жаровой трубы, на которую она устанавливается.

Душничок (паровик или клапан). Это отверстие в крышке, предназначенное для выхода излишнего пара.

Хватка с шишечками. Это небольшие выступающие ручки, которые служат для снятия крышки. Чтобы избежать ожогов от горячего металла, на них прикреплялись деревянные шишечки.

Средняя часть:

Тулово (цилиндр, корпус, стенка, чаша). Это ключевая деталь самовара, в которую заливают воду для нагрева.

Труба (жаровня для углей, кувшин, труба-жаровня) — это внутренняя металлическая колба, которая прогревает воду в чаше.

Кран (крантик, конус) служит для разлива кипятка в чашки, и его размещение всегда находилось выше дна, чтобы осадок не попадал в напиток. Разработан кран был русскими инженерами.

Ветка и репеек — это элементы конструкции крана. Ветка выполняла запорную функцию, а ее рукоятка могла иметь художественную отделку. Репеек служит для герметизации вокруг крана, увеличивая срок службы изделия.

«Основная конструктивная часть самовара, которая задает ему форму, — это тулово или корпус. Собственно, это та емкость, куда наливают воду, где вода кипятится. В центре самовара есть труба-жаровня. В ней находится топливо, которое подогревает воду», — объяснила методист музея.

Нижняя часть:

Шейка. Это часть, представляющая собой сужение, которое соединяет туловище и основание. Ее форма напоминает шею у подголовья, что и послужило причиной для данного названия. В ее верхней области имеются отверстия, называемые «поддувалами» через которые в печь поступает воздух, необходимый для поддержания горения.

Поддон (основание, основина). Эта часть завершает плавный переход от шейки к ножкам и равномерно распределяет вес самовара, предотвращая его опрокидывание. Для этой функции он выполнен из толстого литейного материала. Во многих моделях между поддоном и шеей размещается специальное донышко — отсек для сбора золы и мелких углей, который открыт и требует периодической очистки.

Ножки. Они не только обеспечивают устойчивость конструкции, но и поднимают ее над столом, чтобы предотвратить возможность возгорания от жара, исходящего от топки.

«Для того чтобы в устройство проникал кислород, в его нижней части находится специальная решетка, которую называли поддувалой. Сквозь решетку в самовар поступает воздух, и за счет этого огонь в трубе-жаровне поддерживается», — прокомментировала Виктория Быховская.

В летнюю погоду самовар растапливали на улице. В зажиточных же семьях — в помещениях рядом с дымоходом. Специальная труба прикреплялась к верхней части трубы-жаровни и направлялась в сторону дымохода.

В момент, когда шла растопка огня, нужно было дать дыму возможность выйти, так как потом уже угли прогорали. Важным было поддерживать за счет их определенную температуру.

Где можно было купить самовар в дореволюционной России

Самовар был дорогой вещью и тем предметом, который говорил о зажиточности семьи. В отличие от крестьянских семей, в дворянских и купеческих могло быть несколько таких устройств.

В крестьянской среде традиция пить чай из самовара появилась только в конце XIX-го века. Именно тогда началось масштабное строительство Сибирской дороги, из-за чего поставки чая в нашу страну существенно увеличились.

Но, тем не менее, в крестьянских семьях чай все также пили только по праздникам, а самовар передавали из поколения в поколение как очень ценный предмет. Даже если крестьянская семья попадала в беду, устройство для нагревания воды старались сохранить до последнего и не продавать.

Основным местом, где можно было купить самовар в дореволюционной России, были ярмарки и рынки, которые, как правило, часто носили сезонный характер.

В России приобрести самовар и чай можно было на Нижегородской ярмарке. Там встречались разнообразные модели нагревательных устройств, от самых простых до роскошно оформленных. Каждый самовар имел свою историю, и мастер, создавший его, всегда гордился своим творением.

Чай, который продавался на Нижегородской ярмарке, сочетал в себе богатство вкусов и ароматов. Ведь он поступал от производителей не только из различных уголков России, но и Китая.

Самые необычные самовары и история их создания

Самым крупным городом, где производили самовары, была Тула. Отсюда и родилась поговорка «В Тулу со своим самоваром не ездят», что значит бессмысленно ехать в город со своим устройством. Именно там можно было приобрести нагревательный прибор для воды на любой вкус и размер.

Тульские мастера часто создавали специальные выставочные приборы для нагревания воды.

«Один из таких самоваров был сделан по эскизу художника Виктора Михайловича Васнецова. Своим видом он представлял самовар-петух», — поделилась Виктория Быховская.

Ветка его крана была оформлена в виде петушиной головы, а поддон и ножки были похожи на лапки птицы. В 1812-м необычный по форме самовар был отправлен на выставку в Вену, где произвел невероятный фурор и получил все высшие награды.

Одними из самых выдающихся мастеров, которые изготавливали самовары, были братья Баташевы. На Всероссийской мануфактурной выставке в 1870-м они получили серебряную медаль за создание нагревательных приборов и организацию их производства.

«Самовары везли на экспорт, а также такие подарочные самовары дарили императорам», — сказала Виктория Быховская.

Для последнего императора Николая II и царской семьи была создана уникальная коллекция детских самоварчиков. Один из нагревательных приборов, украшенный конфоркой в виде короны, был изготовлен для царевича Алексея, наследника престола. На его поверхности выбили надпись: «От города Тулы. 1909 год». Остальные четыре самовара были созданы для дочерей Николая II. Несмотря на маленький объем, их можно было использовать для кипячения воды.

Много лет спустя, в декабре 1922-го, на одной из тульских мануфактур советские мастера изготовили самый крупный на тот момент самовар в мире. Он весил примерно 100 килограммов, имел высоту человеческого роста и объем 250 литров. Для его создания использовали специальный металлический сплав.

Самовар закипал за сорок минут и сохранял тепло до двух суток. На поддоне была выбита надпись: «Союз Советских Социалистических Республик». В основании корпуса сверкали символы серпа и молота.

Чай из самовара совершенно другой: правда или миф

Самовар и чайник — это два разных прибора, каждый из которых служит для нагрева воды. Но у каждого из них свои уникальные особенности и цели. Чайник представляет собой практичное и универсальное устройство, идеально подходящее для быстрого кипячения воды для чая, кофе или бульонов. Он прост в эксплуатации и легко очищается.

В отличие от чайника, самовар является не только средством для кипячения воды, но и символом русского чаепития.

Считается, что чай, приготовленный в самоваре, обладает более богатым вкусом по сравнению с напитком из чайника. В первую очередь это связано с тем, что вода в самоваре получается мягче. Причина кроется в том, что самовар делается из меди, которая известна свойствами смягчать воду.

Тяжелая вода оседает на дне самовара. Получается это благодаря носику, который располагается выше уровня накопления воды. В чайнике «разделять» жидкость не получится, так как при переворачивании устройства она непременно выльется в чашку. Из самовара же получится вылить только мягкую воду с верхнего уровня, который находится выше носика. Неиспользуемая вода из самовара просто сливается. Поскольку жидкость в самоваре не взбалтывается, то в чашку не попадут и частички накипи.

Кроме того, самовар сохраняет тепло гораздо дольше, что способствует получению чая с более насыщенным вкусом и ароматом.

Приготовление чая в самоваре становится настоящим ритуалом. Все этапы от нагревания воды до заваривания наполняются атмосферой тепла и душевности. Гости собираются за столом, обсуждая события дня и наслаждаясь ароматом свежезаваренного чая. Это создает ощущение единения и делает чаепитие не только гастрономическим, но и культурным опытом.