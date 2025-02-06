Израиль прекращает участие в Совете ООН по правам человека

Израиль сделал важный шаг, объявив о своем выходе из Совета ООН по правам человека, поддержав США, которые также отказались от участия в работе этого органа. Гидеон Саар, министр иностранных дел Израиля, сообщил об этом через свою страницу в соцсети Х.

«Израиль приветствует решение президента Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН», — написал Саар.

Это решение не стало для многих неожиданностью, поскольку Израиль не раз высказывал недовольство деятельностью Совета ООН.

Министр также отметил сосредоточенность Совета ООН на необоснованных нападках на Израиль, игнорируя реальные проблемы с правами человека в других странах.

Саар добавил, что против Израиля принято более 100 осуждающих резолюций, что, по мнению министра, подрывает смысл участия Израиля в таком органе.

Ранее 5-tv.ru сообщил о количестве жертв действий Израиля в секторе Газа.