Власти Палестины назвали число погибших от боевых действий Израиля в секторе Газа
Власти Палестины заявили о 61 тысяче жертв действий ЦАХАЛ в секторе Газа
Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
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Среди них — 205 сотрудников прессы.
Жертвами операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа стали около 61 тысячи человек. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Палестины.
Отмечается, что среди погибших — 1155 медицинских работников, 205 сотрудников прессы и 194 сотрудника гражданской обороны.
При этом, по опубликованным Палестинским центральным бюро статистики данным на 2 февраля, в секторе Газа погибло 47,4 тысячи человек, включая 17,8 тысячи детей и 12,3 тысячи женщин.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
После длительных взаимных бомбардировок сторонам конфликта все же удалось договориться о прекращении огня в секторе Газа, оно вступило в силу 19 января 2025 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ливанская армия заняла оставленные Израилем позиции на юге страны.
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