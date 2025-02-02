Власти Палестины назвали число погибших от боевых действий Израиля в секторе Газа

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 28 0

Власти Палестины заявили о 61 тысяче жертв действий ЦАХАЛ в секторе Газа

Власти Палестины заявили о 61 тысячи жертв действий ЦАХАЛ в секторе Газа

Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

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Среди них — 205 сотрудников прессы.

Жертвами операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа стали около 61 тысячи человек. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Палестины.

Отмечается, что среди погибших — 1155 медицинских работников, 205 сотрудников прессы и 194 сотрудника гражданской обороны.

При этом, по опубликованным Палестинским центральным бюро статистики данным на 2 февраля, в секторе Газа погибло 47,4 тысячи человек, включая 17,8 тысячи детей и 12,3 тысячи женщин.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

После длительных взаимных бомбардировок сторонам конфликта все же удалось договориться о прекращении огня в секторе Газа, оно вступило в силу 19 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ливанская армия заняла оставленные Израилем позиции на юге страны.

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