Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Срочная новость 80 0

Кремль: Юрий Борисов отстранен от должности гендиректора Роскосмоса

Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

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Заменит его Дмитрий Баканов.

Генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос» Юрия Борисова освободили от должности, сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

«Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.

На должность назначен Дмитрий Баканов. Он занимал должность заместителя министра транспорта РФ.

Борисов возглавлял Роскосмос с 15 июля 2022 года — сменил на этом посту Дмитрия Рогозина. До этого Борисов трудился в качестве зампредседателя правительства России.

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