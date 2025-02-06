Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»

Заменит его Дмитрий Баканов.

Генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос» Юрия Борисова освободили от должности, сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

«Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.

На должность назначен Дмитрий Баканов. Он занимал должность заместителя министра транспорта РФ.

Борисов возглавлял Роскосмос с 15 июля 2022 года — сменил на этом посту Дмитрия Рогозина. До этого Борисов трудился в качестве зампредседателя правительства России.