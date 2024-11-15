«Предмет гордости»: Путин отметил важную роль космоса в экономике России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Путин и глава «Роскосмоса» Борисов обсудили реализацию космического нацпроекта

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Глава «Роскосмоса» представил президенту планы по реализации космического национального проекта.

Российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Для каждого россиянина космос — это предмет гордости», — рассказал Борисов о посещении «Артека». 

Глава «Роскосмоса» также доложил президенту о реализации национального проекта по модернизации космической инфраструктуры страны.

«Реализация этого национального проекта будет определять все ближайшее будущее развития российской космонавтики, по крайней мере до 2030 года и, в перспективе, до 2036», — отметил Борисов.

«Роскосмос» совместно с заинтересованными ведомствами подготовил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и перспективу до 2036 года».

Проект нацелен на глубокую модернизацию космической инфраструктуры страны. Среди приоритетных мероприятий — разработка и создание новых типов космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли, а также для связи и интернет-сервисов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве завершился эксперимент SIRIUS-23.

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