«Предмет гордости»: Путин отметил важную роль космоса в экономике России

Путин и глава «Роскосмоса» Борисов обсудили реализацию космического нацпроекта
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава «Роскосмоса» представил президенту планы по реализации космического национального проекта.
Российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Для каждого россиянина космос — это предмет гордости», — рассказал Борисов о посещении «Артека».
Глава «Роскосмоса» также доложил президенту о реализации национального проекта по модернизации космической инфраструктуры страны.
«Реализация этого национального проекта будет определять все ближайшее будущее развития российской космонавтики, по крайней мере до 2030 года и, в перспективе, до 2036», — отметил Борисов.
«Роскосмос» совместно с заинтересованными ведомствами подготовил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и перспективу до 2036 года».
Проект нацелен на глубокую модернизацию космической инфраструктуры страны. Среди приоритетных мероприятий — разработка и создание новых типов космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли, а также для связи и интернет-сервисов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве завершился эксперимент SIRIUS-23.
Читайте также
93%
0.65 104.50
0.21
Нашли ошибку?