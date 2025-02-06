Суд арестовал внучку экс-мэра Самары и его жены по подозрению в их убийстве

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 108 0

Бабушка и дедушка Екатерины Бельской не выходили на связь с декабря прошлого года. Позже были найдены их останки.

Суд арестовал на 2 месяца внучку экс-мэра Самары Тархова по обвинению в убийстве

Фото: Никитин Николай/ТАСС

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Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова — Екатерина Бельская — арестована на два месяца. Ее обвиняют в убийстве дедушки и бабушки. Эту информацию подтвердили в суде 5-tv.ru.

Известно, что Виктор Тархов и его жена Наталья не выходили на связь с декабря 2024 года. Только 31 января друг экс-мэра обратился с заявлением о пропаже в полицию, сообщали в СК РФ.

Меру пресечения Бельской избрали 5 февраля. Было возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют различные версии и мотивы случившегося, а также устанавливают все обстоятельства.

Согласно версии следствия, внучка убила бабушку и дедушку, а потом расчленила. После этого она «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову. Чиновница взята под стражу до 2 апреля 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий.

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