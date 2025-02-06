Опасность в быту: как техника может стать причиной пожара

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Физик Юрасов: бытовая техника может стать причиной пожара

Опасность в быту: последствия при неправильном использовании техники

Фото: www.globallookpress.com/Oskar Eyb

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От повышенной влажности нередко возникает коррозия металла.

Бытовая техника может стать причиной пожара при неверной эксплуатации. Об этом профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал Lenta.ru

Одной из главных причин повышенной пожароопасности являются неисправности и дефекты оборудования. Со временем проводка изнашивается, что может привести к потере защитных свойств изоляции, и как следствие, коротким замыканиям и перегреву.

Кроме того, важным фактором является неправильное использование электрических устройств. Например, подключение множества приборов к одной розетке и оставление включенных без присмотра на длительное время может существенно увеличить риск возникновения пожара.

Очень важно также обращать внимание на использование подходящих аксессуаров, чтобы избежать перегрева и искрения.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие регулярного обслуживания бытовой техники создает дополнительные риски. Накопление пыли и грязи внутри приборов может нарушить нормальную циркуляцию воздуха, что ведет к перегреву и, возможно, возгоранию.

Забитые фильтры снижают эффективность работы таких устройств, как кондиционеры и пылесосы, что, в свою очередь, только увеличивает вероятность неприятных ситуаций. Также он отметил, что недостаточная смазка движущихся частей способна спровоцировать перегрев и дальнейшие проблемы.

Наконец, Алексей Юрасов добавил, что на росту пожароопасности могут способствовать высокая температура окружающей среды и повышенная влажность. Влага вызывает коррозию металлических частей, что негативно сказывается на изоляции электропроводки.

Таким образом, для обеспечения собственной безопасности и предотвращения бедствий, крайне важно следить за состоянием бытовой техники и соблюдать правила ее эксплуатации.

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