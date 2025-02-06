Настоящий, верный друг: собака спасла жизни хозяев в Иркутской области

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 526 0

Собака спасла хозяев от пожара в Иркутской области

Вот что значит настоящий, верный друг: собака спасла жизни хозяев в Смоленщине

Фото: Telegram/МЧС Иркутской области/irk38mchs

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В результате инцидента из трех членов семейства только один получил травмы.

Собака спасла хозяев от пожара в селе Смоленщина в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по региону в Telegram-канале.

В одном из жилых домов произошло задымление, вызванное, предположительно, коротким замыканием электропроводки. Лай собаки стал сигналом тревоги для хозяйки, которая, проснувшись, обнаружила в помещении дым. Женщина сразу же разбудила мужа и сына, что позволило семье покинуть дом до того, как произойдет страшное.

Несмотря на успешную эвакуацию, мужчина получил ожоги и был передан медикам для оказания помощи. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной службы, которые в короткие сроки потушили огонь, охвативший площадь в 140 квадратных метров.

Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке. Инцидент подчеркивает необходимость регулярного контроля за состоянием электрических систем в жилых помещениях, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

«МЧС России напоминает: используй исправное электрооборудование, следи за состоянием проводки, не перегружай электросеть», — отметили представители ведомства.

МЧС России подчеркивает, что соблюдение этих простых, но крайне важных мер позволит предотвратить возникновение пожаров и обеспечить безопасность проживания. Ответственное обращение с электричеством и регулярный осмотр электропроводки — это необходимая практика для каждого домохозяйства.

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