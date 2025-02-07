Правящая партия Гренландии планирует провести референдум о независимости

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Местные политики и население опасаются Дональда Трампа, мечтающего присоединить остров к США.

В Гренландии запланировали голосование о независимости

Фото: 5-tv.ru

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Правящая партия Гренландии Siumut («Вперед») заявила о плане провести голосование по вопросу независимости после всеобщих выборов 11 марта. Об этом сообщается в материале Reuters со ссылкой на ее представителя Дорис Йенсен.

Отмечается, что вопрос стал актуальным в связи с заинтересованностью президента США Дональда Трампа в приобретении острова. В данный момент территория Гренландии входит в состав Датского королевства.

Стремление острова к независимости и ее отношения с Данией и Соединенными Штатами станут главными темами предвыборных кампаний. Партия Siumut намеревается применить статью закона 2009 года, которая предоставила Гренландии автономию, в том числе право вести переговоры о полной независимости, заявила Дорис Йенсен. Она подчеркнула, что освобождение от Дании даст возможность самостоятельно договариваться о своем будущем.

«Пока наша страна не обретет статус независимого государства, наши возможности официально участвовать в переговорах будут ограничены», — сказала Йенсен.

Что касается референдума, лидер партии Siumut Эрик Йенсен хочет организовать его в течение следующего избирательного периода. Его поддерживают все остальные партии в составе парламента — они не хотят, чтобы Гренландия стала частью США.

Опросы населения недельной давности показывают, что 85% жителей острова согласны с политиками, а половина и вовсе видит в интересе Трампа угрозу.

Сегодня остров экономически зависим от Дании. Поэтому подчеркивает Йенсен, решение нужно принимать с полным осознанием последствий, о чем стоит проинформировать и граждан.

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