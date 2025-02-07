Шайба № 879: Овечкин сократил отставание от Гретцки до 15 голов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 54 0

Овечкин забросил 879-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 15 голов

Шайба № 879: Овечкин сократил отставание от Гретцки до 15 голов

Фото: Reuters/Sergei Belski

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«Вашингтон Кэпиталз» встретилась с «Филадельфия Флайерз».

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин все ближе подкрадывается к рекорду канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он сократил отставание до 15 заброшенных шайб.

Сегодня, в матче первенства против «Филадельфии Флайерз» Овечкин забросил свою 879-ю шайбу — в первом периоде. Матч еще продолжается, поэтому хоккеист может успеть порадовать поклонников новыми забитыми шайбами. Тем временем, до нового рекорда их осталось всего 16!

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 38 матчах в регулярном чемпионате, забив 26 голов. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1463 матча и 879 голов.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 проведенных матчах.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Овечкин забросил шайбу за секунду до финальной сирены.

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