Все ближе к Гретцки: Овечкин забросил шайбу за секунду до финальной сирены
Овечкин забросил шайбу в пустые ворота в матче «Вашингтон» — «Флорида»
Фото: Reuters/Geoff Burke
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Для хоккеиста этот гол стал 878-м за карьеру в регулярных чемпионатах.
Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота в матче «Вашингтон» — «Флорида». Сделал он это в последние мгновения перед финальной сиреной.
Две команды встретились в «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне. Победу со счетом 6:3 одержали хозяева.
У «Вашингтона» голами отметились Эндрю Манджапане, Алексей Протас, Том Уилсон, Ларс Эллер, Ник Дауд, а также Александр Овечкин — он забросил шайбу в пустые ворота.
В составе гостей забросили шайбы противникам Сэм Беннетт, Александр Барков и Мэттью Ткачук.
Следующие матчи «Вашингтон» сыграет 7 февраля — с «Филадельфией Флайерз».
Для Овечкина сегодняшний гол стал 878-м за карьеру в регулярных чемпионатах, а это значит, что он на одну шайбу приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки. Овечкину нужно забросить еще 16 шайб для повторения рекорда и 17 для нового.
Ранее, писал 5-tv.ru, Овечкин рассказал, что для него означает слово счастье.
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