Марс не за горами: российские ученые разработали уникальный плазменный двигатель

Принципиально новая схема позволит разгонять космические аппараты до скорости 100 километров в секунду.

Российские ученые разработали уникальный двигатель, который сможет сделать полеты на Марс реальностью. Исследователи из Троицкого института «Росатома» создали силовую установку на основе магнитоплазменного ускорителя.

Принципиально новая схема позволит разгонять космические аппараты до скорости 100 километров в секунду. Для сравнения, традиционные ракетные двигатели выдают максимально около 4,5 километра в секунду. Ускорение будет происходить не за счет горения топлива, а при помощи заряженных частиц, которые разгоняются электромагнитным полем.

Космический корабль с такой установкой сможет добраться до Марса за один-два месяца. Ученые уже подготовили прототип двигателя для испытаний, а летный образец должен появится в 2030 году.