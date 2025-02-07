В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 45 0

В пострадавшей квартире начался пожар.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В жилом доме в Самаре произошел взрыв газа. Об этом стало известно корреспондентам 5-tv.ru.

В Самаре в многоэтажном жилом доме на проспекте Кирова взорвался газ, что спровоцировало пожар на площади 40 квадратных метров. Больше всего пострадала квартира на пятом этаже. От взрыва также выбило окна в подъезде и в соседних квартирах.

Сообщение в службу спасения поступило в 07:39. В 08:11 возгорание было локализовано. Как информирует МЧС, пострадавших и погибших в происшествии нет. Из дома эвакуировали 20 человек, восемь из них — дети.

В тушении огня были задействованы 32 человека и девять единиц техники. Кроме того, на месте ЧП дежурила скорая центра медицины катастроф.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как техника может стать причиной пожара. Многие, даже исправные приборы способны представлять опасность, если нарушать правила их эксплуатации. Однако неисправная и износившаяся со временем техника и проводка — это главные причины возгораний.

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