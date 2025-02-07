Вне радаров: на Аляске пропал пассажирский самолет

По предварительной информации десять человек пропали без вести.

Коммерческий рейс компании Bering Air, который вылетел из Уналаклита и направлялся в город Ном, внезапно пропал радаров. На борту находились девять пассажиров и пилот, и сейчас местные власти прилагают все усилия, чтобы установить их местоположение.

По информации, размещенной в социальных сетях добровольной пожарной службы Нома, поисковые операции активно ведутся на земле. Однако ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями: в регионе сейчас плохая видимость, что значительно затрудняет авиатранспортным средствам выполнение задач.

Ном, расположенный на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски, стал центром поисковых операций. В рамках усилий по спасению на место уже прибыл самолет береговой охраны С-130, оснащенный специальным поисково-спасательным оборудованием, предназначенным для работы в условиях ограниченной видимости.

На помощь также пришли армия и национальная гвардия, которые присоединились к поискам. Члены местного сообщества надеются на скорейшее возвращение пропавших.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково.