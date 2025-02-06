Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 77 0

По предварительной информации, двое пассажиров скончались.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от аэродрома Мячково в Московской области. По предварительной информации, погибли двое человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Самолет модели Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находился пилот-инструктор и курсант. В 13:10 судно перестало отвечать на радиосвязь, а другой борт, пролетавший мимо, сообщил, что видит на месте крушения горящие обломки.

Никто из находившихся на борту не выжил. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL.

-1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:43
Захарова: Россия соразмерно ответит на ограничения для своих дипломатов
17:42
Разбитые фары и оторванная дверь: появились подробности ДТП на Волгоградском проспекте
17:36
Алаудинов раскрыл детали отражения контратаки украинских боевиков в Курской области
17:29
«Хорошо, что наняла детектива»: Ксения Бородина об изменах бывшего
17:20
Мишустин заявил о дополнительной индексации военной пенсии на 4,4%
17:12
Когда закончится конфликт: Трамп заявил, что Израиль может передать США сектор Газа

Сейчас читают

Проломлен череп: пьяная горе-мать уронила младенца на пол в Петербурге
«Ей было так холодно»: годовалая малышка несколько часов ползала по шоссе
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год