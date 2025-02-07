Двум московским подросткам вынесен приговор за поджог BMW

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

В результате возгорания были повреждены еще два автомобиля.

В Москве вынесли приговор подросткам, поджегшим BMW

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Двое подростков, которые умышленно подожгли BMW в Москве, приговорены к 140 часам обязательных работ. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«С учетом позиции государственного обвинителя Дорогомиловский межрайонной прокуратуры суд приговорил каждого из них к 140 часам обязательных работ. Также судом удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших о возмещении вреда на сумму свыше девяти миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года на Большой Филевской улице. Двое 16-летних подростков облили BMW горючей жидкостью, после чего подожгли. В результате возгорания пострадало транспортное средство на сумму свыше 15,5 миллионов рублей. Также были повреждены два автомобиля, припаркованных рядом. За них ущерб составляет более пяти миллионов рублей.

Злоумышленников поймали, в отношении них завели уголовное дело об умышленном повреждении имущества через поджог. Подростки вину признали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Московской области подросток взорвал петарду и лишился кисти руки.

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