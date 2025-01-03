В Московской области подросток взорвал петарду и лишился кисти руки

Пиротехническое изделие юноша приобрел в одном из продуктовых магазинов Волоколамска.

Оторванная кисть и ожоги лица — последствия подростковой шалости, которые изменили жизнь 15-летного парня из города Волоколамск. У юноши в руках взорвалась петарда. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В Волоколамске возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование несовершеннолетнего.

Накануне двое подростков приобрели петарду в продуктовом магазине. Выйдя на улицу, юноша 2013 года рождения поджег пиротехническое изделие и отбросил его в сторону, однако ничего не произошло. Тогда второй подросток решил поджечь петарду еще раз. Он поднял ее, поднес зажигалку, но в этот момент произошел взрыв. В результате чего ему оторвало левую кисть. Кроме того, потерпевший получил ожоги лица.

«Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к данным последствиям», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Пострадавший находится в медицинском учреждении.

Ранее 5-tv.ru рассказал о еще одном подобном случае. В Нижнем Новгороде подростка госпитализировали с повреждением кисти руки из-за неосторожного обращения с петардой.