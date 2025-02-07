«Да пошли вы все!» — Канье Уэст потребовал освободить P. Diddy

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Рэпер Канье Уэст потребовал освободить P. Diddy

Рэпер Канье Уэст потребовал освободить Пи Дидди

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполнитель обвиняет остальных звезд в бездействии.

Рэпер Канье Уэст потребовал освободить бизнесмена Шона Комбса (P.Diddy), которого обвиняют в сексуальных домогательствах, педофилии и других аморальных деяниях. Об этом он написал в своем личном блоге.

Исполнитель упрекнул своих коллег в бездействии, которые спокойно наблюдают, как P.Diddy «гниет», но решают просто молчать. Он уверен, что его друга пытаются «отменить», как в прошлом и певца Криса Брауна. Артиста также обвиняли в изнасилованиях.

Причем Уэст действует довольно провокационно. Он называет Комбса своим кумиром и героем. И повторяет старые слова, утверждая, что рабство — это выбор.

«Что вы собираетесь сделать? Отменить мои сделки, отменить мою музыку, заблокировать счета? Да пошли вы все! Рабство — это выбор! Я говорю то, что думаю, и больше никогда не буду редактировать слова. Свободу Дидди!» — добавил Канье.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что три человека заявили об изнасиловании рэпером P. Diddy.

-5° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:42
Потери ВСУ в Курской области превысили 58 тысяч человек
13:32
Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с полицейской машиной в Москве
13:28
Захарова назвала травлей отказ Парижа выдать визу журналистам «Известий»
13:23
Больная любовь: на Камчатке мужчина похитил и изнасиловал понравившуюся женщину
13:09
Природные рекорды: на ком в первую очередь скажется высокое атмосферное давление
12:58
В Москве работают площадки для тренировок паралимпийцев

Сейчас читают

Впервые в истории: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
История в деталях: как режиссерам удалось переместить зрителей «Красного шелка» в начало XX века
Родная бабушка оставила в овраге: подробности жуткой истории 11-месячной малышки, найденной на трассе
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год