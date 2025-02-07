Исполнитель обвиняет остальных звезд в бездействии.

Рэпер Канье Уэст потребовал освободить бизнесмена Шона Комбса (P.Diddy), которого обвиняют в сексуальных домогательствах, педофилии и других аморальных деяниях. Об этом он написал в своем личном блоге.

Исполнитель упрекнул своих коллег в бездействии, которые спокойно наблюдают, как P.Diddy «гниет», но решают просто молчать. Он уверен, что его друга пытаются «отменить», как в прошлом и певца Криса Брауна. Артиста также обвиняли в изнасилованиях.

Причем Уэст действует довольно провокационно. Он называет Комбса своим кумиром и героем. И повторяет старые слова, утверждая, что рабство — это выбор.

«Что вы собираетесь сделать? Отменить мои сделки, отменить мою музыку, заблокировать счета? Да пошли вы все! Рабство — это выбор! Я говорю то, что думаю, и больше никогда не буду редактировать слова. Свободу Дидди!» — добавил Канье.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что три человека заявили об изнасиловании рэпером P. Diddy.