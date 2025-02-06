Новые обвинения: три человека заявили об изнасиловании рэпером P. Diddy

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The Guardian: еще три человека подали обвинения в изнасиловании против P. Diddy

СМИ сообщили о новых исках о сексуальных домогательствах против Пи Дидди

Фото: www.globallookpress.com/Imagespace

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Скандальная история продолжает набирать обороты.

Шон Комбс, рэпер и бизнесмен, также известный под псевдонимом P. Diddy, снова в центре скандала. Издание The Guardian сообщило, о новых исках, в которых его обвиняют в сексуальных домогательствах. Несмотря на обвинения, Комбс продолжает настаивать на своей невиновности, отвергая любые утверждения о неправомерных действиях.

Одно из новых дел связано с мужчиной, работавшим в стриптиз-клубе в Лас-Вегасе. Истец обвиняет рэпера в сексуальном и физическом насилии в период с 2007 по 2012 год, а также в том, что он давал ему наркотики и тайно снимал интимные моменты.

Адвокаты Комбса, в свою очередь, отвергли все обвинения. Они подчеркнули, что несмотря на количество поданных исков, это не изменит того факта, что их клиент никогда не занимался ни домогательствами, ни секс-торговлей.

Также иски подали две женщины, утверждая, что в 1990-х годах их накачивали наркотиками и они подверглись изнасилованию на вечеринках, организованных Пи Дидди.

The Guardian сообщает, что сейчас Шон Комбс находится под стражей в ожидании федерального судебного разбирательства. В его деле несколько пунктов, включая торговлю людьми, принудительный труд и вымогательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как рэпер изменился в тюрьме.

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