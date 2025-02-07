Посол РФ во Франции рассказал, как Москва использует доходы от активов Запада

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 41 0

Посол Мешков: РФ использует доходы от активов Запада для развития экономики

В России рассказали об использовании доходов от активов Запада

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В частности, на эти средства возвели производственные площадки — они работают в интересах отечественной промышленности.

Россия развивает собственную экономику, используя доходы от активов Запада. Об этом рассказал посол РФ во Франции Алексей Мешков в беседе с агентством РИА Новости.

«Мы по сути уже используем доходы активов стран Запада в России для развития российской экономики и регионов», — отметил Мешков.

По его словам, на российских специальных счетах находятся накопленные инвестиции иностранных компаний. На эти средства уже построены производственные площадки, которые работают в интересах отечественной промышленности.

Причем данные капиталовложения не разрешают выводить за рубеж. В том числе получаемые от них дивиденды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты использования доходов от замороженных российских активов. В частности, Трамп допускает поставки оружия на Украину за счет вышеупомянутых средств.

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