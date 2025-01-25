США могут направить замороженные активы РФ на вооружение Киева

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 27 0

Келлог: Трамп допускает поставки оружия Киеву за счет замороженных активов РФ

США могут направить замороженные российские активы на вооружение Киева

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Air Force

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В Вашингтоне считают, что вооружение Украины является «частью достижения мира».

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты использования доходов от замороженных российских активов, заявил спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта, генерал-лейтенант армии США Кит Келлог, телеканалу Fox News.

По словам чиновника, в частности, Трамп допускает поставки оружия на Украину за счет вышеупомянутых средств.

«Мы говорили об этом неоднократно об использовании замороженных активов России для покупки [Украиной] американского оружия. И это будет обсуждаться с резидентом (Трампом — Прим. ред.) <…> Это интересный момент, и его стоит обсудить», — отметил он.

Однако, по мнению Келлога, «это не то, что способно решить проблему».

Ранее 5-tv.ru писал, что агентство США по международному развитию (USAID) уже заморозило проекты помощи Украине. Один из чиновников организации заявил, что сотрудникам, ответственным за эти проекты, было приказано прекратить всю сопутствующую работу.

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