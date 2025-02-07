Мишустин доложил Путину о росте ВВП страны до исторического максимума

ВВП России достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей. Об этом доложил премьер-министр России Михаил Мишустин президенту России Владимиру Путину в ходе встречи, на которой обсуждалось экономическое развитие страны.

Премьер-министр отметил, что ВВП вырос на 4,1% за прошлый год, и это больше на 0,2% того, что было в официальных прогнозах.

«В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 триллионов рублей за 2024 год», — сказал Мишустин.

Экономика нашей страны успешно справилась с санкциями. При этом того же нельзя сказать про государства, которые вводили эти ограничительные меры против РФ, констатировал Мишустин.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что причинами роста экономики РФ является высокая инвестиционная потребительская активность, где обрабатывающее производство играет важную роль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин спрогнозировал рост потребности в кадрах в России до 74 миллионов человек.