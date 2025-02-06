Путин спрогнозировал рост потребности в кадрах в России до 74 млн человек

На каких специалистов придется основной спрос?

Потребность экономики России в кадрах составит более 74 миллионов человек к 2029 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета при главе государства по науке и образованию, которая прошла в режиме видеоконференции.

«Согласно пятилетнему кадровому прогнозу, к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллиона человек», — сказал он.

Данный показатель почти на один миллион выше уровня 2024 года. Основной спрос к 2029-му, как и сегодня, придется на специалистов со средним профессиональным образованием, отметил Путин.

Прежде сообщалось, что нехватка рабочих рук в области ЖКХ и сфер строительства будет устранена повышением зарплат и реорганизацией рабочего процесса. Наблюдается этот дефицит сегодня из-за ослабления притока мигрантов в Россию, а также активной популяризации работы курьера. Решать эту проблему власти будут, скорее всего, устранением кадрового дисбаланса в отраслях, где раньше преобладали трудовые мигранты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник президента РФ Николай Патрушев и глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие перевозок по Волге. В том числе они рассмотрели вопросы загруженности судостроительных предприятий региона, перспектив их модернизации, кадрового обеспечения.