Путин спрогнозировал рост потребности в кадрах в России до 74 млн человек

|
Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Путин: потребность России в кадрах составит более 74 млн человек к 2029 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На каких специалистов придется основной спрос?

Потребность экономики России в кадрах составит более 74 миллионов человек к 2029 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета при главе государства по науке и образованию, которая прошла в режиме видеоконференции.

«Согласно пятилетнему кадровому прогнозу, к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллиона человек», — сказал он.

Данный показатель почти на один миллион выше уровня 2024 года. Основной спрос к 2029-му, как и сегодня, придется на специалистов со средним профессиональным образованием, отметил Путин.

Прежде сообщалось, что нехватка рабочих рук в области ЖКХ и сфер строительства будет устранена повышением зарплат и реорганизацией рабочего процесса. Наблюдается этот дефицит сегодня из-за ослабления притока мигрантов в Россию, а также активной популяризации работы курьера. Решать эту проблему власти будут, скорее всего, устранением кадрового дисбаланса в отраслях, где раньше преобладали трудовые мигранты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник президента РФ Николай Патрушев и глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие перевозок по Волге. В том числе они рассмотрели вопросы загруженности судостроительных предприятий региона, перспектив их модернизации, кадрового обеспечения.

-1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
«Мне есть, что обнародовать»: Рита Дакота угрожает бывшему мужу Владу Соколовскому
22:11
Ковальчук заявил о продолжающемся лидерстве России в сфере технологий
21:55
«Был опытным пилотом»: вдова погибшего при крушении самолета в Подмосковье вышла на связь
21:38
Вставляют палки в колеса: получится ли у демократов сместить Трампа с поста президента
21:27
ВСУ потеряли 200 боевиков в ходе попытки контрнаступления в Курской области
21:25
В Иркутской области загорелся сортировочный цех

Сейчас читают

Проломлен череп: пьяная горе-мать уронила младенца на пол в Петербурге
«Ей было так холодно»: годовалая малышка несколько часов ползала по шоссе
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год