В Бразилии на пассажирский автобус упал самолет

В бразильском Сан-Паулу небольшой самолет упал на автобус. Об этом сообщает портал G1.

По словам пожарной службы города, воздушное судно рухнуло на проезжую часть, в результате чего произошло возгорание. Движение на участке перекрыто. На место происшествия прибыли пожарные.

По предварительным данным, погибли двое человек, столько же пострадали. Однако не исключено, что их количество может увеличиться.

Самолет вылетел из аэропорта Кампо-де-Марте, расположенного в северной части Сан-Паулу. Он направлялся в город Порту-Алегри. По словам очевидцев, судно пыталось совершить вынужденную посадку, но не получилось.

Полиция и военно-воздушные силы будут выяснить причины крушения. Секретарь общественной безопасности Сан-Паулу Гильерме Деррите написал в своем личном блоге, что на место отправились несколько команд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Аляске пропал пассажирский самолет. На борту находились девять пассажиров и пилот. Местные власти прилагают все усилия, чтобы установить их местоположение.