В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Синоптик Леус: столбики барометров в Москве поднялись до отметки 774,3 мм

В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Этот на 0,6 миллиметра выше показателя в тот же день, но в 2012 году.

В столице зафиксировали суточный рекорд атмосферного давления — столбики барометров поднялись до отметки 774,3 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Такой показатель был зафиксирован в девять часов утра на базовой метеостанции Москвы ВДНХ. И это на 0,6 миллиметра выше показателя в тот же день, но в 2012 году.

«Еще никогда за всю историю инструментальных наблюдений за погодой столбики барометров 7 февраля не поднимались так высоко», — написал синоптик в публикации.

Леус добавил, что в эту субботу, давление может повыситься еще больше.

Абсолютный рекорд высокого атмосферного давления в феврале был зафиксирован 21 февраля 1993 года. Тогда этот показатель составлял 776 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на ком в первую очередь скажется высокое атмосферное давление.

-4° Атмосферное давление 789 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
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0.37 101.22
0.54
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