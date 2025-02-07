Природные рекорды: на ком в первую очередь скажется высокое атмосферное давление

Врач Уланкина: скачки атмосферного давления опасны для сердечников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В это время особенно важно следить за своим режимом.
Сильнее всего высокое атмосферное давление в Москве скажется на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом Life.ru рассказала врач Ольга Уланкина.
В ближайшие дни в столице ожидается рекордный скачок давления за все годы метеонаблюдений в Москве. Прогнозируется, что данный показатель поднимется до 777 миллиметров ртутного столба.
По словам медика, в зоне риска в первую очередь окажутся люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертоники могут заметить повышение артериального давления — сильнее и чаще обычного. Так как усиливается нагрузка на сердечную мышцу, а также сократится частота сокращений.
У гипотоников, по мнению специалиста, будет наблюдаться слабость. Это связано с изменениями вязкости крови. Будет также риск образования тромбов.
Почувствовать недомогание могут и москвичи, страдающие от мигрени — это зависит от смены тонуса в сосудах мозга.
Чтобы минимизировать воздействие атмосферного давления, Уланкина советует спать не менее семи часов в сутки. Хорошо, если человек будет отдыхать в подходящих для этого условиях: прохладной и полностью темной комнате. Да и ложиться, врач рекомендует в одно и то же время.
Физическая активность тоже сказывается благоприятно, уверена специалист, но нужно не переусердствовать. Вечерних прогулок будет достаточно.
Важно также правильно питаться. Медик рекомендует употреблять больше злаков, орехов, овощей и бананов. А вот количество соли лучше минимизировать, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление.
«Рацион должен включать достаточное количество калия и магния — эти нутриенты помогают поддерживать нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы», — заметила эксперт.
Также необходимо пить большое количество жидкости. Обратить внимание можно на чаи, компоты и морсы. А вот алкоголь и газированные напитки провоцируют обезвоживание, поэтому пока от них стоит отказаться, уверена Уланкина.
При первых признаках недомогания обращайтесь к специалисту, а не занимайтесь самолечением, напомнила врач.
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