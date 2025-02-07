Трамп заявил о планах поговорить с Путиным и Зеленским

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Встреча с главой киевского режима состоится в Вашингтоне.

Трамп заявил о планах поговорить с Путиным и с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung/POOL

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Президент США Дональд Трамп заявил о планах поговорить с украинским президентом* Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил Об этом он сообщил журналистам в преддверии переговоров с японским премьер-министром Сигэру Исибой.

«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, вероятно, поговорю с президентом Владимиром Путиным», — заявил он журналистам.

По словам Трампа, встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. На ней, помимо прочего, будет обсуждаться вопрос украинских редкоземельных металлов.

С Путиным, заявил президент США, его всегда связывали хорошие отношения. Однако, когда может состояться их встреча, Трамп не уточнил.

На днях президент США заявил, что Вашингтон проводит с Москвой и Киевом «очень конструктивные» переговоры по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.

До этого Трамп отметил, что в вопросе урегулирования конфликта России и Украины достигнут «большой прогресс». При этом он также сообщил о требовании к Украине передавать редкоземельные металлы в обмен на американскую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о начавшихся переговорах с РФ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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