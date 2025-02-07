Трое израильских заложников будут освобождены ХАМАС 8 февраля

Абу Убайда: решино 8 февраля отпустить троих израильских пленных
Фото: www.globallookpress.com/Omar Ashtawy Apaimages
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Пленных передадут в рамках соглашения.
ХАМАС освободит трех израильских заложников сегодня, 8 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь палестинского движения Абу Убайда в своем Telegram-канале.
«В рамках соглашения об обмене мы решили в субботу, 8 февраля, отпустить Элиягу Шараби, Ора Леви и Охада Бен-Ами», — сказано в сообщении.
На прошлой неделе ХАМАС передал двух израильских пленных Красному Кресту. Александр Труфанов — гражданин России, которого удерживают в секторе Газа, все еще находится в плену.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ХАМАС рассказали о состоянии российского заложника в Газе. Александр Труфанов «еще молод», а потому не входит в сделку по обмену, которая предполагает освобождение пожилых людей и женщин. Тем не менее, он полностью здоров и не получал ранений. Более того, он скоро получит свободу, несмотря на обстоятельства.
ХАМАС питает уважение к президенту России Владимиру Путину, а потому стремится исполнять просьбы, поступающие с его стороны. Конкретную дату освобождения Александра назвали официальным представителям РФ.
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