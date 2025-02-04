«Скоро будет освобожден»: в ХАМАС рассказали о состоянии российского заложника в Газе
Муса Абу Марзук: Александр Труфанов не ранен, состояние его здоровья хорошее
Фото: www.globallookpress.com/© Omar Ashtawy Apaimages
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Александр Труфанов «еще молод», а потому не входит в сделку по обмену, которая предполагает освобождение пожилых людей и женщин.
Российский гражданин Александр Труфанов, которого удерживают в заложниках в сектора Газа, не получал ранений и полностью здоров. Более того, скоро он получит желанную свободу. Об этом «Известиям» рассказал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
«Нет, с ним все хорошо и скоро он будет освобожден в рамках сделки по обмену», — ответил на вопрос представитель организации.
Марзук подчеркнул, что Александр Труфанов «еще молод», а потому не входит в сделку, которая предполагает освобождение женщин, а также пожилых и больных людей. Однако ХАМАС отпустят его из уважения к президенту России.
«Кстати, мы всегда отдаем предпочтение просьбам российской стороны. В ноябре 2023 года мы не освободили никого из удерживаемых мужчин, за исключением одного россиянина, из уважения к президенту РФ Владимиру Путину и его позиции по палестинскому вопросу», — рассказал он.
Уже обозначена конкретная дата освобождения русского пленника. Муса Абу Марзук заявил, что сообщит ее официальным представителям России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп обвинил ХАМАС в использовании презервативов для изготовления бомб.
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