В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ

В Санкт-Петербурге на Литейном проспекте неизвестный мужчина пытался устроить поджог в здании Управления ФСБ по Петербургу. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

Поджигатель. 5-tv.ru

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина подошел к зданию ФСБ и облил двери горючей жидкостью. Кадры сохранились не только на камерах наблюдения — злоумышленник снимал также на свой мобильный. Здание Управления ФСБ по Петербургу. 5-tv.ru

Поджигателя задержали. Им оказался 22-летний студент Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна. В настоящий момент его допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что злоумышленник– жертва шантажистов и осуществлял противоправные действия не по собственной воле. Мошенники украли все его деньги, а затем позвонили еще раз и, прикинувшись сотрудниками спецслужб, пообещали утраченные финансы вернуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение. Следствие доказало их причастность к диверсиям, которые ранее совершались на территории страны. У молодых людей при себе также были взрывчатые вещества.