В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 185 0

Злоумышленник действовал по указке мошенников.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге на Литейном проспекте неизвестный мужчина пытался устроить поджог в здании Управления ФСБ по Петербургу. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

текстПоджигатель. 5-tv.ru

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина подошел к зданию ФСБ и облил двери горючей жидкостью. Кадры сохранились не только на камерах наблюдения — злоумышленник снимал также на свой мобильный.текстЗдание Управления ФСБ по Петербургу. 5-tv.ru

Поджигателя задержали. Им оказался 22-летний студент Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна. В настоящий момент его допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что злоумышленник– жертва шантажистов и осуществлял противоправные действия не по собственной воле. Мошенники украли все его деньги, а затем позвонили еще раз и, прикинувшись сотрудниками спецслужб, пообещали утраченные финансы вернуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение. Следствие доказало их причастность к диверсиям, которые ранее совершались на территории страны. У молодых людей при себе также были взрывчатые вещества.

-4° Атмосферное давление 789 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:45
«Доказать, что она не плохая»: Джей Ло снимет реалити о своей жизни после развода
1:22
В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ
1:00
«Мы умеем отвечать»: Захарова о притеснении российских журналистов во Франции
0:39
«Он скучает по мне»: Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном
0:20
Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских БПЛА
0:01
Александр Дронов занял пост исполняющего обязанности главы Новгородской области

Сейчас читают

В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ
«Хочешь плакать — плачь»: Бортич раскрыла, что может довести ее до слез
«К 30 годам понял»: NILETTO о лайфхаке кота Матроскина в «Простоквашино»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год