Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение

Двум задержанным в Екатеринбурге подросткам предъявлено обвинение за подготовку теракта и ношение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается о причастности одного из обвиняемых к поджогу полицейского автомобиля 22 декабря 2024 года на улице Чапаева. СК намерен просить суд о заключении подростков под стражу.

Ранее в этот день стало известно, что в Екатеринбурге задержали четверых молодых людей 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства.

Как сообщили в ФСБ, подростки разделяют идеи запрещенной на территории России террористической организации. Помимо компонентов самодельного взрывного устройства у них изъяли средства связи с информацией по изготовлению взрывчатки.

Также было установлено, что двое из задержанных до этого уже совершали диверсии и имеют отношение к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД РФ по Свердловской области. Против задержанных возбуждено уголовное дело.

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